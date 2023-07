Un mezzo speciale in dono dalla Fondazione Marmo

di Laura Sacchetti

Un nuovo mezzo di soccorso per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco che consentirà interventi in contesti specifici di protezione civile. Inaugurato ieri mattina, il mezzo è stato donato dalla Fondazione Marmo, grazie alla collaborazione con l’azienda CGT Spa del gruppo Tesya. Si tratta di un automezzo di piccole dimensioni, dotato di una piattaforma aerea che arriva fino a 20 metri di altezza e che permette di operare in zone anguste, oppure nei centri storici per la messa in sicurezza di alberi o di cornicioni pericolanti. "La consapevolezza della necessità di uno strumento di questo genere – ha spiegato il comandante dei Vigili del Fuoco Arturo Antonelli – è emersa in seguito agli eventi calamitosi che si sono verificati l’estate scorsa, nell’agosto 2022, quando abbiamo effettuato oltre 400 interventi. Abbiamo riscontrato la criticità dei mezzi disponibili, poco funzionali per raggiungere determinati contesti. Ringrazio quindi la Fondazione Marmo e il gruppo Tesya per averci dotato di questo nuovo mezzo che sarà indispensabile per questo tipo di interventi".

All’evento sono intervenute diverse autorità civili e militari, tra cui il prefetto Guido Aprea, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi, la presidente di CGT Spa Sandra Böhm De Benedetti, l’amministratore delegato di CGT Spa Giorgio Brenna e Gianvittorio Casucci, responsabile della filiale di Carrara di CGT Spa. "Questa donazione – ha spiegato Bernarda Franchi – è rappresentativa della forte collaborazione con l’azienda Caterpillar, radicata nel territorio e partner del settore lapideo che sapevo avrebbe accolto la nostra richiesta con entusiasmo". La donazione si aggiunge al più ampio impegno della Fondazione per la cura del territorio dopo la disastrosa tempesta, focalizzato sulla rigenerazione del Parco Puccinelli a Marina di Carrara.

"Con piacere abbiamo voluto contribuire ad aiutare i Vigili del Fuoco – ha detto Sandra Böhm De Benedetti –, perché siete sempre in prima linea per aiutare la popolazione con coraggio e con affetto. E’ un modo per ringraziarvi per tutto quello che fate". "E’ una grande emozione per me – è intervenuto così Gianvittorio Casucci – perché siamo vicinissimi al territorio e lo viviamo giornalmente e quindi è doveroso contribuire alla sicurezza della nostra comunità". "Un mezzo piccolo come questo può risolvere moltissimi problemi – ha sottolineato Marco Frezza direttore regionale dei Vigili del Fuoco –. Quando il comandante Antonelli me ne ha parlato ho subito capito l’importanza del progetto che ho accolto favorevolmente".

Un ringraziamento a quanti hanno partecipato è arrivato dal prefetto Guido Aprea: "E’ utilissimo e supporterà i vigili del fuoco negli interventi in caso di calamità come quello verificatosi lo scorso agosto. Questa collaborazione dimostra ancora che in questo territorio si può fare squadra lavorando insieme e che anche i privati possono e devono partecipare nell’interesse pubblico a garantire la sicurezza del territorio".