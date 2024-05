Un melo per ricordare don Vittorio Tonarelli il "parroco della pace"

In ricordo di don Vittorio Tonarelli, parroco "della Pace" l’area verde di fronte al monumento dei caduti del 13 giugno 1944 a Forno si è arricchita di una nuova pianta da frutto. Su quel lembo di terra, nell’Ottantesimo anniversario di quell’eccidio, fiorisce il Parco della Pace XIII Giugno in memoria dei 58 giovani trucidati. L’iniziativa è dell’associazione culturale Eventi sul Frigido in collaborazione con la scuola Marcello Garosi di Forno. Dopo l’albero di cachi ‘Ciro’ (medaglia d’oro al merito civile), e l’albero di pesco ‘Marcello’ (medaglia d’oro al valor militare), ieri è stato reso omaggio alla memoria di don Vittorio Tonarelli (medaglia d’argento al merito civile) con un melo.

Gli alunni della scuola di Forno hanno accompagnato "Vittorio" , l’albero che ha fatto loro compagnia da novembre, dono dell’associazione per la giornata mondiale dell’albero. C’erano i familiari di Vittorio Tonarelli, il "parroco della Pace" come lo ha definito don Ernesto Zucchini: "Questa pianta possa crescere e ricordare a tutti il gesto di quel giorno. Grazie a don Vittorio per quello che ha fatto". Ha portato il saluto del sindaco Maria Rita Vita, delegata alla memoria: "Questo albero sta a significare che la vita trionfa sulla morte, e continua in un luogo dove tanti giovani furono uccisi. Cari bambini, come le piante siete l’ossigeno di questa società e vi mettiamo tra le mani valori importanti di pace e libertà, affinchè possiate sempre difenderli".

C’era anche la presidente Anpi Elena Cordoni, Fivl con Giancarlo Rivieri, Anna Rosa Del Sarto dell’associazione Occhioni&Magrini. Momento emozionante per i familiari di don Vittorio, Stefano, Simonetta e Anna, deceduto nel 2009 e ricordato da Angela Maria Fruzzetti: "In quei tragici giorni, si offrì come ostaggio chiedendo di salvare la popolazione. Con grande coraggio riuscì a salvare i bambini dell’asilo. Come associazione Eventi sul Frigido, con orgoglio portiamo avanti questo progetto alberi e memoria, nato 4 anni fa con la scuola. Un ringraziamento alle insegnanti Liviana Casalini, Arianna Dò e Vanessa Nardini, agli alunni e ai genitori che seguono il progetto che ha l’obiettivo di far crescere e rafforzare nei bambini senso di responsabilità e di appartenenza". Un ringraziamento al Comune di Massa e all’assessore Roberto Acerbo per la collaborazione, e a Giovanni di Mb Garden per la pianta.