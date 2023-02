Un maxi-piano per lo spazzamento Ventimila km per pulire le strade

Dopo 15 anni l’amministrazione di Massa ha deciso di rimettere mano al piano dello spazzamento di Asmiu, la cui ultima revisione risale ormai al 2007. L’obiettivo è un sistema di pianificazione e monitoraggio puntuale tramite software, per un totale di 20mila chilometri all’anno di strade spazzate e pulite. Queste le previsioni che garantiscono più passaggi durante l’anno dove serve, nuove strade e vie da inserire nell’accordo fra Comune e Asmiu, circa 4mila chilometri in più già previsti rispetto a quanto l’azienda fa già ora. E c’è pure la previsione di portare in centro lo spazzamento con operatore a terra invece della spazzatrice meccanica per garantire più pulizia e decoro nei dettagli.

Questo il quadro generale presentato ieri mattina in commissione ambiente dall’assessore Paolo Balloni, con il supporto tecnico dell’architetto Del Bergiolo. Siamo ancora nella fase di verifica e definizione, spalla a spalla con Asmiu e la polizia municipale, ma c’è già un quadro conoscitivo definito così come quello progettuale ben avviato. D’altronde il precedente ormai risale alla ‘preistoria’ amministrativa: un piano solo cartaceo del 2007 che peraltro era già modificato all’atto pratico da Asmiu negli anni per rispondere alle esigenze di una città che cambia e non aspetta i tempi della burocrazia. Balloni ha evidenziato tutto il lavoro della fase conoscitiva che ha permesso di caricare su un software quelle che erano le previsioni del 2007 e quanto fatto realmente da Asmiu nel 2022, indicando con vari colori le strade oggetto del servizio e la frequenza di spazzamento. Su questi ‘livelli’ poi è stato costruito il progetto per il futuro.

"Abbiamo stimato in 20mila chilometri l’anno il totale dello spazzamento con la somma che il Comune può mettere a disposizione di Asmiu – spiega l’assessore –. A oggi ci risultano effettuati 16mila chilometri, quindi abbiamo già un franco da poter mettere a sistema. Ma nel piano che stiamo elaborando per ora ne abbiamo inseriti 13mila da integrare". E Paolo Balloni chiede la collaborazione di Asmiu, della polizia municipale, della commissione ambiente e di tutti i cittadini. Alcune scelte comunque sono già fatte. "Sono state inserite alcune zone periferiche che prima non rientravano nel servizio come via dei Loghi, via del Bozzo, via Volpina o via Stradella così come zone della Partaccia – ha detto ancora Balloni –. Siamo poi intervenuti nel centro storico e pensiamo di ampliare l’idea al centro di Marina: invece di avere una spazzatrice 7 giorni su 7 come oggi ad esempio in piazza Aranci, prevedere la presenza dell’operatore a terra magari con un mezzo elettrico, il classico operatore ecologico di prossimità presente tutti i giorni in grado di tenere puliti anche i dettagli o svuotare i cestini. La spazzatrice è più efficace dove ci sono da togliere i rifiuti grossolani. Inoltre assieme alla polizia municipale dovremo lavorare là dove è possibile per riportare in vigore il divieto di sosta nei giorni di spazzamento ma in maniera graduale, cercando di educare piano piano la cittadinanza".

L’intenzione è quella di inserire anche i borghi montani nel piano di spazzamento, che a oggi vengono invece ‘fatturati’ a parte da Asmiu al Comune. Infine per quelle strade al momento oggetto del servizio non di competenza comunale, come via Oliveti, l’intenzione è di andare a dialogare con gli enti competenti per rivedere i ruoli.

FraSco