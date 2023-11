“Un mare di plastica“ della scrittrice Buttini scelto da Greenpeace

Un altro successo per la nota scrittrice di fiabe e libri fantasy Barbara Buttini, carrarese ma residente a Massa. Da sempre vicina alla tutela dell’ ambiente e ai diritti degli animali, ha creato ora “Mare di plastica”, un libro illustrato che è stato da subito un successo ed ora è stato scelto da Greenpeace come regalo di Natale 2023 per tutte le famiglie che li sostengono. Barbara Buttini è già nota per successi com “Kurt”, il libro finalista al Premio Bancarellino nel 2013 e più di recente per “Joey e la luna” e “Il gomitolo di lana” editi da Sassi Junior, tradotti in quattro lingue e bestseller in Argentina il primo e in Francia il secondo. Scrive storie per bambini dal 2007 e, negli anni, ha pubblicato circa trenta libri e ottenuto premi e riconoscimenti. Nel 2021 ha scritto la fiaba scelta da Greenpeace, non a scopo di lucro, per avvicinare i bambini al problema della plastica in mare.

Barbara Buttini è nata a Viareggio da una nota famiglia di artisti, pittori e scultori. Da subito dimostra un vivo interesse per il disegno e la scrittura. Ha comincia a viaggiare giovanissima, ha trascorso lunghi periodi alle Hawaii, visitato le isole caraibiche, luoghi nei quali ha coltivato le sue passioni per il surf e la ricerca di conchiglie. Resta particolarmente affascinata da un viaggio nella Pampas e dall’Uruguay. Ogni giorno tiene un dettagliato diario, fatto dei sapori, profumi, colori che raccontano, passo dopo passo, tutti quei luoghi, in seguito, le tante parole verranno trasformate in racconti. Le esperienze vissute, unite alla passione per mondi magici e incantati, la portano a scrivere libri fantasy e fiabe per bambini.

I suoi primi libri sono nel 2007 “Scintilla e il regalo di Natale” e nel 2008 “Ludmilla e la scopa fatata” editi da Edigiò. A giugno 2022 esce l’albo illustrato Il gomitolo di lana edito da Sassi Junior e distribuito da DeAgostini, lanciato al Salone internazionale del libro di Torino con uno stand a tema. Anche Il gomitolo di lana viene tradotto in inglese e francese.