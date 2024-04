Un mare di degrado. Costa martoriata tra sabbia scomparsa e rifiuti abbandonati

Il litorale comincia a popolarsi di villeggianti, proprietari di seconde case e stranieri, oltre che residenti, ma il biglietto da visita, in certi punti, è pessimo come nella spiaggia libera davanti alla ex colonia Torino diventata una spiaggia di rifiuti. Con le mareggiate la rete arancione di recinzione del cantiere, aperto due anni fa per la bonifica, è finita sepolta sotto la sabbia, adesso ricoperta da rifiuti del mare. "Legname, plastica, vetro, immondizia: a quando la pulizia? – chiedono alcuni villeggianti indignati –. Passeggiare in questo tratto è impossibile e pericoloso ed è un peccato lasciare una spiaggia libera così ridotta". "Alcune spiagge libere sono ridotte a discarica, impraticabili e anche pericolose" aggiunge il consigliere comunale del Pd, Daniele Tarantino.

Il Lungomare di Ponente continua a essere interrotta a causa del cantiere e sicuramente sarà un’altra estate caratterizzata dal disagio: i lavori avrebbero dovuto concludersi il 20 marzo 2023 ma, a causa del rinvenimento di materiale inquinante quale l’amianto, si sono prolungati. Di buono c’è che in quel tratto di litorale la spiaggia è aumentata: le mareggiate hanno depositato abbondante sabbia a beneficio dell’arenile ridotto a discarica. Per contro il tratto davanti alla Torre Fiat è invece un disastro per l’erosione: la spiaggia è sparita. E’ evidente uno scalino di almeno un metro e nell’arenile sono riaffiorati scogli e pezzi di cemento con ferri arrugginiti, molto rischiosi. Le scalette che collegavano i piccoli stabilimenti e i punti ristoro alla spiaggia sono sospese di almeno mezzo metro: sotto, la spiaggia non c’è più. Ci sono parti di cabine e muri di contenimento in bilico sulla battigia. "In questi mesi l’aspetto della città non è stato curato – commenta Tarantino –. Riguardo alle spiagge è chiaro che ci sono vere e proprie zone al limite della decenza. Il sindaco, in commissione attività produttive, ha promesso che entro l’inizio della nuova stagione, ci saranno interventi importanti sull’arenile, grazie alle risorse stanziate dalla Regione. Continuerò a monitorare i prossimi passaggi dell’amministrazione con la consigliera Santi perché la città, a vocazione turistica, ha bisogno di azioni concrete e rapide".

A. M. Fruzzetti