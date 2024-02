"Un luogo intitolato a Chelli". L’idea in onore del letterato

Se l’intento di Paolo Giannotti e del Comune quando hanno organizzato la giornata di “divulgazione” su Gaetano Carlo Chelli nel centoventesimo anniversario della morte era di stimolare la nuova conoscenza del concittadino autore de “L’Eredità Ferramonti”, per troppi misconosciuto, il risultato è stato ottenuto e la giornata di studio ha colto il segno con una vasta partecipazione alle due sessioni e una promessa del sindaco, Francesco Persiani: "Dobbiamo trovare attraverso il lavoro della commissione toponomastica un luogo della città da dedicare a Chelli. Lo vogliamo ricordare perché la sua importanza nella letteratura italiana ottocentesca merita molto di più".

La giornata “per conoscere” il giornalista e letterato massese (nato in piazza Aranci, nel 1847 e morto a Roma nel 1904) è inziata la mattina nella sala consiliare del Comune dove l’autore è stato raccontato agli studenti massesi delle classi II C e III A della media Malaspina, della III B del liceo Palma (i cui allievi hanno allietato entrambi gli appuntamenti) e una quarta del liceo Rossi. A fare gli onori di casa assieme a Persiani c’era l’assessora alla cultura, Monica Bertoneri. Nel pomeriggio l’incontro alle Stanze del Guglielmi con una sala gremita di appassionati e curiosi. Laura Oliva, saggista e docente universitaria, ha insistito sull’aspetto innovativo di Chelli citando altri romanzi dell’epoca – la prima edizione del volume è datata 1884, edito da Angelo Sommaruga - e sottolinenado come “L’Eredità” sia fondamentale per uno studio del periodo.

Massimo Onofri ha incastrato Chelli e il suo romanzo principe nella produzione contemporanea sia maschile sia femminile. "Sono molto soddisfattto – dice il professore e scrittore, uno dei massimi critici italiani –, la giornata è andata benissimo con un’allegria e soddisfazione rara in contesti del genere. A volte gli scrittori hanno questa fortuna e io ho cercato di dare un senso a Chelli nel quadro della letteratura a lui contemporanea: ‘L’Eredità Ferramonti’ va riscoperto come un testo essenziale della cultura italiana, ma anche le altre opere meritano nuova vita". Onofri pubblicherà il suo saggio anticipato alle Stanze su “Paragone”, la rivista di arte e letteratura fondata da due giganti quali Roberto Longhi e Anna Banti, edita a Firenze e che dal 1950 è pietra basilare per la cultura italiana, che potrà annoverare anche Chelli fra i suoi monumenti. Monumenti che Massa ha bisogno di fare conoscere.

Fino al 1874, quando si trasferì a Roma, Chelli – di idee liberali - fu protagonista dei salotti più eleganti e colti della città, amico di Giovanni Sforza e del sindaco Ferdinando Compagni, direttore de “L’Apuano” accanto alla cui redazione, sulla facciata di Palazzo Ducale che dà su via Alberica, è posta una targa, l’unico ricordo che la città gli ha fino a ora regalato. Figlio di impiegati del Regno sposò Adele Dognazzi, dello stesso rango, e anche a Roma visse in mezzo agli intellettuali dell’epoca distinguendosi come giornalista e narratore nelle redazioni de “L’Opinione” e di “Cronaca Bizantina”. I canoni del mondo accademico non hanno concesso molto a Chelli, ora è il momento di rivalutarlo: scopriremo, e Giannotti ne è certo, un altro Tozzi.