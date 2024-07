Un libro dalla voce di Roberta Recchia

La rassegna letteraria ‘Voce all’autore’ prosegue oggi, alle 21,15 nel giardino di Palazzo Binelli, con Roberta Recchia che presenta il suo libro ‘Tutta la vita che resta’ (Rizzoli, 2024). L’autrice sarà in dialogo con Antonio Celano. Roberta Recchia, nata a Roma. Dopo un’esperienza in azienda, ha intrapreso la strada dell’insegnamento portando avanti da sempre la passione per la scrittura. ‘Tutta la vita che resta’ è il suo romanzo d’esordio: protagonista della fiera di Francoforte, sono stati venduti i diritti per la traduzione in oltre quindici paesi europei. E’ un romanzo prezioso e dolcissimo, doloroso, accogliente, intimo e corale, che esplora i meccanismi della vergogna e del lutto, ma soprattutto dell’affetto e della cura e li fa emergere con una delicatezza sapiente, capace di incantare e sorprendere. Ci sono libri che ti entrano dentro, che ti accompagnano per mano nella vita di tutti i giorni: succede con l’esordio magnetico di Roberta Recchia, una storia da cui non ci si stacca.

La rassegna ‘Voce all’Autore’ è promossa dal Comune e organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici, in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore e grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero.