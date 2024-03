Un incontro sui lotti del water front con il Pd di Marina. Rotatorie, spartitraffico e divisione dei mezzi pesanti

Incontro sul water front e i progetti sul mare organizzato dal Partito democratico. Il circolo del Pd ’Claudia Bagnoni’ di Marina organizza per oggi alle 17,30 all’Autorità portuale un incontro per fare il punto sui lotti 1 e 2 del waterfront.Parleranno la sindaca Serena Arrighi, l’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini e il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva. A seguire gli interventi degli ingegneri Ivano Melito e Mirko Leonardi. Introduce il dibattito il segretario del circolo Pd di Marina di Carrara, Gino Stefanini. Si tratta di un confronto sui progetti in corso, in particolare sul lotto uno, quello relativo all snodo su viale Zaccagna e il lotto due, quello relativo alla riqualificazione dell’asse viario composto dai Viali da Verazzano e Colombo e l’intersezione con via Rinchiosa.