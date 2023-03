Un incontro a... 4 occhi con il Metaverso al museo di S.Giovanni

Un approccio pratico al metaverso quello offerto al Museo di San Giovanni a Fivizzano dall’associazione “Terre dei Bianchi & dei Bosi” e dal Comune. Insieme ad Olimaint, principale centro di ricerca italiano del settore ed HG I-tech del gruppo Turistico Alberghiero Iag, le tematiche della Vro, conosciuta come “Metaverso”. I partecipanti, spiega un referente dell’associazione, hanno avuto l’occasione di sperimentare di persona la potenzialità della realtà immersiva. Una sfida che, la nuova tecnologia “disruptiva”, ci pone d’innazi nell’immediato futuro in tutti i campi, compresi turismo, formazione, sanità, gestione dati. "Una sfida che ci siamo sentiti in dovere di portare all’attenzione e all’interesse della nostra comunità locale" dice l’associazione. Il metaverso è una rete di mondi virtuali 3D, incentrati sulla connessione sociale. Un termine che trae origine dalla Metafisica di Aristotele che trattava di quanto viene dopo ed oltre la fisica. In parole molto semplici, metaverso è un processo evolutivo di Internet.

Robero Oligeri