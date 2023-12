Un gregge assalito dai lupi. Pecora sbranata, un’altra ferita: "I maremmani arrivati tardi"

E’ arrivata la neve sull’Appennino imbiancando anche le valli dello Zerasco, il che spinge i lupi ad andare in cerca di prede per sfamarsi nel freddo. Nel mirino finiscono cinghiali, caprioli, cervi, ma anche animali domestici come cani, gatti e soprattutto pecore.

L’ultimo attacco a un gregge di ovini è avvenuto poche sere fa nella zona di Bergugliara, in Comune di Zeri, a danno dell’azienda zootecnica di Diego Rubini (nella foto con il figlio Brando, allevatore di mucche limousine che vivono allo stato brado sui pascoli e di pecore da carne di razza zerasca di cui ne possiede qualche centinaio. L’agguato è accaduto al crepuscolo: tutto è successo al rientro dai pascoli proprio la sera, appunto, quando la luce era ormai fioca – racconta Rubini, l’allevatore – I lupi sono animali astutissimi e la fame li spinge a essere temerari: hanno approfittato del momento in cui i primi animali del gregge entravano nel recinto che immette nella stalla e in concomitanza con il “chiaroscuro“, i giochi di luci e ombre creati dal crepuscolo, sono balzati dalla vicina boscaglia in cui si erano nascosti in paziente agguato e hanno afferrato due pecore trascinandole via. Purtroppo i miei cani maremmani si trovavano indietro per far scorrere in avanti le solite ritardatarie e proteggerle ai lati. Ma del resto non possono essere ovunque; appena si sono accorti della presenza dei lupi sono corsi all’attacco, sulle loro tracce. Una, seppure ferita, i predatori l’hanno dovuta abbandonare: la stiamo curando ed è in via di guarigione. L’altra, purtroppo, l’abbiamo trovata completamente sbranata e ho dovuto chiamare l’Asl per il dovuto sopralluogo".

"Ho 12 cani pastori maremmani che la notte dormono in stalla assieme alle pecore e durante il giorno le sorvegliano a vista, purtroppo non possono essere sempre presenti al momento giusto, specialmente quando il gregge pascola su vasti spazi ed è allora che il lupo studia il momento propizio per ghermire le pecore – conclude Rubini – E’ incredibile come in pochissimo tempo questo grande carnivoro riesca a spolpare letteralmente una pecora adulta lasciandone solo testa e zampe. Quella dei lupi è una forza mascellare inimmaginabile. Capisco che attacca i miei animali non per cattiveria, ma per fame: è la sua natura, di cui del resto fa parte, ma anch’io del mio gregge devo vivere… E l’inverno è appena iniziato, ad ogni modo mi sto preparando a vivere in trincea".

Roberto Oligeri