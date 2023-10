Un grazie di marmo ai sanitari. L’opera di Elia Buffa snobbata: "La regalerò ai comitati"

La pandemia era ancora una ferita aperta. Era il 2021. Chiamavamo eroi medici, infermieri e tutto il personale che lavorava negli ospedali e nelle strutture sanitarie. In quei mesi Elia Buffa, artista e sindacalista, aveva deciso di realizzare un’opera "per ringraziare gli infermieri che in prima linea hanno svolto il loro dovere per garantire il massimo delle cure e dei servizi per tutti noi cittadini e in un momento difficile per il nostro Paese. Opera che voleva anche denunciare anni di tagli al servizio sanitario nazionale". Un simbolo forte, installato per un po’ di tempo davanti all’ingresso del Noa. "Un’infermiera con le braccia incrociate in marmo, sotto l’incisione ‘non chiamateci eroi’". Doveva essere donata all’ospedale e restare come impegno sul futuro della sanità. Invece da un anno Buffa attende una risposta dall’Asl per la sua donazione e l’opera giace in un deposito. Una situazione che l’artista e sindacalista non può più sopportare e così affida la sua denuncia ‘provata’ da mail e lettere ai social. "È passato un anno e mezzo. Per la precisione è dal 4 luglio 2022 che aspetto una risposta dal direttore della Asl in merito alla donazione di questa scultura. Gli ho mandato diverse mail, ho compilato tutta la documentazione necessaria e lo ho pure chiamato più e più volte durante tutto questo lungo periodo. Un messaggio di protesta contro i tanti politicanti che durante il Covid hanno pianto lacrime di coccodrillo chiamando questi lavoratori eroi ma che anni prima e ancora oggi portano avanti politiche di distruzione della sanità pubblica".

Una rabbia che sale e che monta, fra l’artista e il sindacalista, di fronte alle notizie delle ultime settimane che riguardano Monoblocco e distretto di via bassa Tambura. "Non contenti dei danni fatti negli anni scorsi al servizio sanitario, oggi si continua a tagliare e distruggere. Pensavo che il Covid ci avesse insegnato quanto ospedali e personale sanitario siano importanti. Mi aspettavo che la politica investisse davvero in ospedali e assunzioni, che si adoperasse per ampliare il patrimonio invece che per svenderlo. Ingenuo". Allora l’infermiera di pietra andrà ad altri: "Donerò la scultura ai comitati che lottano contro la chiusura dei distretti sanitari e per la riapertura del vecchio ospedale. Il 14 ottobre hanno indetto una manifestazione cittadina alla quale sarò presente. In quell’occasione regalerò questa scultura alla città. La istalleremo di fronte al distretto a difesa del nostro sistema sanitario, a difesa di chi vorrebbe rubarcelo".