Un gesto che salva una vita

"Si cercano donatori perché al momento non siamo autosufficienti con le scorte". A dirlo è la direttrice di immunoematologia dell’ospedale di Massa, Paola Pianadei. Vista l’emergenza l’Avis di Carrara lancia l’allarme e chiama a raccolta tutti i donatori. "I punti di raccolta della nostra provincia sono il centro trasfusionale del Noa, quello di Fivizzano e quello di Pontremoli - specifica il direttivo Avis comunale -. Per prenotare oppure per diventare donatori bisogna chiamare il 393 1781555 e fissare un appuntamento". L’emergenza dovuta "all’insorgenza di malattie, influenza e covid - spiega Pianadei - ha raggiunto una situazione critica in particolare per il gruppo 0-, il più raro dove al momento abbiamo solo 7 sacche, basta un trapianto a lasciarci senza unità. Per informazioni e donazioni è possibile contattare anche il centro trasfusionale allo 0585 493286". Possono donare il sangue tutti gli individui sani, di età tra i 18 e 65 anni e sopra i 50 chili, ritenuti in buona salute da un medico trasfusionista. "La persona può chiamare il nostro centro o l’Avis e si deve prenotare come candidato donatore - conclude Pianadei -. La prima volta verranno fatti esami di idoneità poi dopo il risultato potrà donare prendendo l’appuntamento".