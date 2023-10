Un gazebo contro i pericoli dell’alcol

Si chiama “Non berti la vita” l’iniziativa di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche in programma sabato prossimo, dalle ore 21 alle ore 24, in piazza Mercurio a Massa. L’evento è patrocinato dal Comune attraverso l’assessorato di Giorgia Garau ed è organizzato dal gruppo giovani della Misericordia San Francesco di Massa con il supporto della Polizia municipale. In piazza sarà allestito un gazebo per la distribuzione di materiali informativi, sarà possibile eseguire il test etilometro e mettersi alla prova su appositi percorsi indossando una maschera alcolemica che altera la vista simulando gli effetti dell’abuso da alcolici.