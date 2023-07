Un gazebo contro droga e alcol Il ritorno di ’Continua-Mente’ nei luoghi del divertimento

Tornano sulla costa apuana gli stand del progetto sociale e sanitario ‘Continua-Mente’. Un’iniziativa realizzata da diversi anni dal Serd della zona Apuane in collaborazione con la Comunità Monte Brugiana di Massa e che prevede attività di formazione e di informazione mediante interventi volti al contrasto della marginalità sociale e alla prevenzione sul territorio, con l’obiettivo di arginare il diffondersi di comportamenti a rischio ed in particolar modo l’abuso di alcol e il consumo di sostanze psicoattive, favorendo l’acquisizione di sani e corretti stili di vita, prevedendo il coinvolgimento di gestori dei locali e dell’opinione pubblica, mediante diffusione e divulgazione di materiale informativo e altro ancora. Un progetto che rientra nell’ambito dei finanziamenti della Regione e che ha visto già il rinnovo della convenzione fra i due enti, da parte del direttore del Serd Maurizio Varese e del presidente della Comunità, Adriano Cacciatore. Sono interventi importanti, volti al contrasto della marginalità sociale e alla prevenzione sul territorio, con l’obiettivo di arginare il diffondersi di comportamenti a rischio con un occhio di riguardo ai giovani ma non solo. In qualche modo, insomma, segue le tracce del precedente progetto ‘Notte di qualità’ che era stato svolto però a livello regionale. Il calendario estivo con gli appuntamenti del gazebo mobile è già abbastanza ben delineato, salvo cambiamenti dovuti a cause di forza maggiore.

Si parte da Montignoso, o meglio da Cinquale: il gazebo sarà allestito sabato 22 luglio nello spazio vicino al Beach Club Versilia, dalla mezzanotte alle 4 del mattino. Seconda tappa a Marina di Carrara, in piazza Ingolstadt, dalle 23 del 5 agosto fino alle 3 del mattino. Nella notte fra il 9 e il 10 settembre il gazebo si sposta vicino al locale Essenza Lounge Bar, a Ronchi, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino. Ultima tappa a Massa, in piazza Mercurio, nella notte fra sabato 11 e domenica 12 settembre con il gazebo che presente dalle 23 alle 3 del mattino.