Un film per la sanità. Al cinema per tutelare il diritto alla salute ’Giacarta sta arrivando’

Un film contro la privatizzazione della sanità, contro i tagli, per affermnare il diritto alla salute. Mercoledì 13 dicembre alle 20,45 alla Sala Garibaldi ssi terrà la proiezione del film “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” di Federico Greco e Mirco Melchiorre, distribuito da Fol rouge media. Un’iniziativa del Comitato Primo Soccorso Urgenza di Carrara, Comitato Sanità Pubblica Versilia Massa Carrara, Circolo Spazio Alberica Carrara, Arci Massa Carrara che dopo le proteste e le amnifestazioni del periodo estivo per salvarela sanità e il nostroMonoblocco, propongono il docu film che ripropone un’inchiesta si muove su due binari narrativi, uno riguarda i tagli e le privatizzazioni al Servizio sanitario nazionale, esemplificati dalla chiusura dell’ospedale di Cariati, Comune della costa ionica in provincia di Cosenza. L’altro allude alle repressioni avvenute nel 1965 a Giacarta in cui furono massacrate oltre 500mila persone in lotta per la difesa dei loro diritti elementari, tra cui quello fondamentale alla salute.

Da allora “il metodo Giacarta” ha finito per indicare la repressione violenta delle istanze democratiche e popolari da parte di governi dispotici e ultraliberisti. In entrambe le storie si racconta di una vera e propria aggressione allo Stato democratico, a cui viene imposto il ridimensionamento dei servizi statali che consente alle multinazionali di conquistare importanti asset pubblici, sanità in primo luogo. Gli organizzatori dei vari comintati che da mesi si battono per mantenere il diritto alla salute, invitano tutti alla visione del film e a riflettere sulle parole rilasciate dai due registi secondo cui “l’antipolitica è un errore”, che è invece necessario fare politica tutti i giorni, dal basso oltre che nelle istituzioni. In questo la stampa e il cinema possono aiutare: "L’interesse del pubblico esiste: se le persone vedono una cosa raccontata sullo schermo, poi si sentono in diritto di parlarne. E di lottare". I Comitati Primo Soccorso Urgenza di Carrara e Sanità Pubblica Versilia Massa Carrara, il Circolo Spazio Alberica Carrara e Arci Massa Carrara, che hanno partecipato alla grande manifestazione del 18 agosto scorso in difesa del Monoblocco di Carrara e della sanità pubblica in generale, sono tuttora impegnati nella lunga battaglia con le istituzioni locali affinché prevalgano il buon senso, la buona amministrazione e la difesa dei beni comuni esistenti. Pertanto invitano la cittadinanza alla visione di questo importante docu-film che "rimotiva – si legge in un comunicato – le persone alla mobilitazione rilanciando la speranza di un cambiamento contro il malgoverno e a favore della sanità pubblica. Al termine del film verrà quindi fatto il punto sulla lotta in difesa del Monoblocco e sulle prossime iniziative in programma. Il biglietto è unico a 6 euro.