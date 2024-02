Un festival per la città Unesco: "Siamo privilegiati e nessuno lo sa"

Un Forum festival per far conoscere alla città il progetto creativo Unesco. Questa l’idea annunciata ieri in commissione Cultura, presieduta da Brunella Vatteroni e illustrata dall’assessore Gea Dazzi, in merito alla possibilità di creare per qualche giorno, presumibilmente ad agosto, un evento rivolto al pubblico in cui declinare e far prendere coscienza a Carrara del prestigio di avere la città all’interno della rete Unesco.

A quasi un anno dalla nomina di Maura Crudeli nel ruolo di focal point per Carrara città creativa Unesco, è stato tracciato un bilancio dei primi mesi di lavoro all’interno del rinnovato progetto, proponendo qualche dato sull’andamento turistico locale con un punto su alcune situazioni da migliorare. "In città riscontriamo la poca consapevolezza delle persone sull’importanza di essere in una rete così prestigiosa – ha sottolineato l’assessore Dazzi – e tante sono le città importanti che hanno interesse a entrare nel circuito proprio per la sua importanza. Per far prendere coscienza di questo privilegio, stiamo pensando a un forum festival ad agosto in cui coinvolgere il territorio in un appuntamento che possa lasciare una traccia e diventare magari annuale".

Tra le idee associate al ruolo di città creativa Unesco, tanti i ragionamenti della Focal Point Maura Crudeli, presente in commissione, sulla necessità di valorizzare maggiormente il ‘brand’ Carrara, giocando sul fatto che la città è tra le 350 nel mondo a essere inserita nella rete Unesco. Un lavoro che è già stato avviato con aggiornamenti alle pagine social e al sito di Visita Carrara, a cui aggiungere la visibilità data da vari servizi televisivi e articoli su riviste internazionali. Un’offerta che non deve però declinare solo il marmo di Carrara, ma anche il suo artigianato, la cultura e la musica. E proprio sull’artigianato, la focal point lancia un piccolo allarme. "Sta scomparendo la maestranza artigianale perché sta invecchiando – ha spiegato Maura Crudeli – e molti non potranno trasmettere il sapere tecnico alle nuove generazioni. Stiamo facendo una ‘mappatura’ degli artigiani storici e capire come fare".

In commissione è stato dato grande risalto a quattro eventi, considerati tra i punti chiave del circuito di Carrara città creativa Unesco: Carrara Studi Aperti, il Forum per giovani scultori, la Project Room del Mudac e il sito di Fossacava su cui è in corso un ragionamento per renderlo parco archeologico, compresa l’installazione di alcune telecamere di sicurezza. Spazio infine per alcune riflessioni dell’assessore al Commercio Lara Benfatto, anche lei in commissione, sulla situazione attuale del turismo nel nostro territorio. Buone le opinioni dei turisti stranieri verso la città, dove paradossalmente sono i visitatori italiani a risultare più severi. Nelle intenzioni c’è la volontà di creare pacchetti strutturati per i laboratori e l’Accademia di belle arti e renderli ancora più fruibili per il turista. In più valorizzazione e promozione del cammino di Aronte e delle piste ciclabili, con nuove mappe sui sentieri per venire incontro al turismo naturalistico. "In prima battuta si cerca sempre molto la visita in cava – spiega Benfatto – ma stanno aumentando le richieste per il centro storico e l’ambiente. L’obiettivo è rendere accattivante la città anche oltre la stagione estiva".