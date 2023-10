Un faro rosa per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

Inaugurato un anno fa, il monumento della Sciarpa Rosa contro il cancro si è illuminato di rosa divenendo un faro per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione del tumore al seno. Il ’faro rosa della prevenzione’ ha illuminato lo spazio verde all’incrocio tra via Oliveti e via Catagnina, all’inizio della zona industriale che in passato è stata concausa in vari modi dell’insorgenza di tumori nel territorio apuano. Il monumento della Sciarpa rosa è stato fortemente voluto dalla collega, Angela Maria Fruzzetti (ex vice presidente Lilt Massa Carrara) sostenuta dall’allora presidente Carlo Ceccopieri, a seguito del successo dell’omonimo evento che nel 2014 ha portato Massa al guinness nazionale della sciarpa di lana più lunga d’Italia (12 chilometri 619 metri) con la partecipazione di 8.400 donne di tutto lo stivale, isole comprese, e anche dall’estero. La Sciarpa Rosa contro il cancro ha consentito di raccogliere fondi che sono stati devoluti alla Lilt di Massa Carrara, sezione Carla Calevro, per l’acquisto di un ecografo. Il monumento è stato realizzato dagli studenti studentesse del liceo artistico Palma sotto la guida del professor Giuseppe Silvestri.