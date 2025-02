Un faro per difendere i diritti di tutti. Nasce l’Osservatorio sulla disabilità

La Provincia ha approvato durante l’ultimo consiglio la nascita dell’Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche provinciali in materia di disabilità. Il suo compito sarà quello di monitorare il reale stato di attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità nel territorio provinciale, esprimere pareri e raccomandazioni anche preventivi, dove richiesti dagli enti locali della Provincia, su atti, azioni e attività che interessano la qualità della vita dei disabili; elaborare una relazione annuale per il Consiglio provinciale.

L’Osservatorio è presieduto da un coordinatore, nominato dal presidente della Provincia sulla base del "curriculum" e previo avviso da pubblicare per 15 giorni sul sito dell’ente e adeguata informazione sulla stampa. Il coordinatore nomina tra i componenti dell’Osservatorio due vice coordinatori rispettando la parità di genere, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. L’Osservatorio è composto da un massimo di venti membri oltre al coordinatore, al presidente della Provincia o vice presidente con delega alle pari opportunità e a due consiglieri provinciali di cui uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. La composizione prevede 5 rappresentanti e 5 supplenti delle associazioni di tutela delle persone con disabilità, 5 effettivi e altrettanti supplenti degli ordini/albi provinciali di ingegneri, architetti, geometri, avvocati e commercialisti; 4 rappresentanti effettivi e altrettanti supplenti delle categorie produttive ossia Cna/Confartigianato, Balneari, Albergatori. Un rappresentante per mondo della scuola, uno dello sport, uno dei patronati, tre esperti nelle materie di competenza dell’osservatorio.