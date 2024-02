Un esercito di poveri. Più di 20mila i ’clienti’ della San Vincenzo

Cresce la povertà in città, con 20mila 917 cibi distribuiti nel 2023 dalla società San Vincenzo De Paoli. Dall’inizio dell’anno a oggi sono 2mila 862 i pacchi distribuiti con un trend in crescita. Fuori dal civico 3A di via Apuana una lunga fila di persone attende quotidianamente il suo turno. In mano hanno dei sacchi, quelli della spesa, ma sono vuoti devono essere riempiti dai volontari dell’associazione. Loro sono gli ultimi, chi alla fine del mese si mette le mani in tasca sperando in qualche spicciolo rimasto. Alzano lo sguardo per poi riabbassarlo subito a terra, forse si vergognano di farsi vedere lì, hanno timore del giudizio di chi quel pasto lo dà per scontato.

"Sono tanti parliamo di oltre 400 famiglie - spiega il presidente della San Vincenzo De Paoli di Carrara, Ferdinando Mazzoni -, per l’84% residenti nel territorio carrarese. La povertà sta crescendo, aumentano gli stranieri ma anche gli italiani". Dai dati dell’associazione emerge che nel 2023, 10mila 154 pasti sono andati a cittadini italiani, 9mila 594 a cittadini extracomunitari e 797 a cittadini comunitari, per un totale di circa 70 tonnellate di cibo distribuito. "Una parte di queste persone poteva contare sul reddito di cittadinanza - prosegue Mazzoni - in attesa di avere un’occupazione. Abbiamo registrato un forte accesso alla nostra distribuzione da quando c’è stata l’abolizione appunto del reddito di cittadinanza e l’immissione di quello di inclusione. Molte di queste persone non sono rientrate più nei canoni per accedere al sosotegno, ma quello che bisogna capire è la loro situazione. Il lavoro non sempre i poveri riescono a trovarlo, hanno difficoltà a rappresentarsi. Dai dati possiamo vedere che dalla fine dell’anno abbiamo registrato un incremento di circa 70 famiglie, proprio quando c’è stata l’abolizione definitiva del reddito".

Dal primo gennaio ad oggi 1430 pasti sono andati agli italiani, 1279 a extracomunitari e 107 a comunitari per un totale di 10 tonnellate di cibo in neanche 2 mesi, dati maggiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Il pasto che offriamo è in parte quello dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura dell’Unione Europea (Agea) con alimenti a lunga conservazione, poi ci sono i nostri cibi dove abbiamo anche prodotti freschi. L’obiettivo è offrire un pasto più completo possibile a tutti i componenti della famiglia". Gli alimenti più consumati sono gli ortaggi, la pasta e il pane poi le passate di pomodoro, il minestrone in scatola e i prodotti freschi. L’associazione attiva dal 2017 nel territorio ha 3 sedi di distribuzione: una a Carrara in via Apuana 3A, l’altra a Marina in via Bertoloni al civico 1 e una terza, sempre a Marina, al numero 50 di Ruga Alfio Maggiani. "Per accedere al servizio - spiega il presidente Mazzoni - le persone possono presentarsi in uno di questi tre centri con il proprio Isee che deve essere inferiore a 9mila 360 euro, oppure con una certificazione dei servizi sociali che possa dimostrare lo stato di bisogno. Poi un documento di identità e in questo modo possiamo registrarle nel nostro sistema. Non lasciamo nessuno indietro, se per esempio si rivolge a noi un immigrato in stato di disagio che non ha ancora i documenti possiamo inserirlo come assistito saltuario in attesa di regolarizzare la pratica". Ma la distribuzione non riguarda solo il cibo, l’altro fronte è il vestiario. In questo caso in tutte le tre sedi sono stati offerti 19mila capi che comprendono sia vestiti che coperte.