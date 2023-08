Un dono a Monasterio dai fiori di ‘Mb Garden’

Un amore che non resta teorico ma si fa concreto nella donazione dell’azienda florovivaistica massese MB Garden all’Ospedale del Cuore Pasquinucci. “Un Cuore che sboccia, un Cuore che palpita” è l’iniziativa che da anni MB Garden organizza ad aprile accompagnandola con una campagna di sensibilizzazione a favore di Monasterio e dei piccoli pazienti della Degenza e della Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale. Nella settimana dell’azalea e nella festa conclusiva, che porta nella sede di MB Garden istituzioni e figure del mondo dello spettacolo e della cultura locale, vengono raccolti fondi per l’Ospedale del Cuore. La famiglia Bellè, titolare dell’azienda florovivaistica di Massa, destina infatti parte del ricavato della vendita di azalee all’Opa e quest’anno, in particolare, all’acquisto di un ventilatore meccanico pediatrico amagnetico per aiutare i piccoli pazienti con difficoltà respiratorie. Il ventilatore consentirà anche di effettuare la risonanza magnetica in anestesia generale su pazienti neonati o pediatrici. Un impegno importante quello di MB Garden che si ripete ormai da anni. Nei giorni scorsi il titolare dell’azienda, Marco Bellè, e la direttrice artistica della festa dell’azalea, Anna Maria Mosti, hanno consegnato al direttore generale di Monasterio, Marco Torre, gli oltre 3mila euro raccolti lo scorso aprile, un aiuto prezioso per i piccoli pazienti e per l’Opa. "È un contributo concreto al miglioramento della dotazione tecnologica del nostro ospedale – sottolinea Torre – che conferma un legame profondo tra il territorio e Monasterio".