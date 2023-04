Un curatore per White Carrara La direzione a Claudio Composti

Procede a pieno ritmo l’organizzazione di White Carrara, la kermesse in centro città dal 7 giugno al 1 ottobre. L’edizione 2023 che ha visto Imm cedere all’amministrazione titolarità è logo ha ora un nuovo direttore artistico. Si tratta di Claudio Composti, curatore indipendente con pluriennale esperienza nell’organizzazione di eventi di d’arte contemporanea, che si è aggiudicato l’incarico per 8mila e 320 euro. Composti va a sostituire Emma Castè. Non ha invece accettato l’incarico di coordinatore il gallerista Nicola Ricci, già impegnato in altre attività. Claudio Composti (50 anni) è un gallerista milanese cresciuto nella storica ‘Galleria Toselli’, spazio artistico di proprietà del padre Gianfranco e di Franco Toselli. Dopo alcuni anni nella galleria di famiglia, nel 2009 ha deciso di intraprendere un percorso da protagonista riscuotendo successi e facendo della sua esperienza sulla fotografia un mestiere. Negli anni è diventando art director della sua galleria, la ‘mc2gallery’ di Milano. Composti è curatore e consulente privato per collezionisti, è talent scout di giovani fotografi e organizza mostre di giovani fotografi italiani e stranieri di fama internazionale in spazi pubblici, festival, gallerie italiane ed estere o centri di fotografia. A lui il compito di organizzare e gestire la’ White Carrara’ targata Serena Arrighi, evento ideato fa Imm Carrafiere per contribuire alla valorizzazione complessiva della città e delle sue vocazioni culturali, turistiche e produttive.

Il gallerista milanese si dovrà occupare di selezionare gli artisti, coordinamento della manifestazione, pianificazione della logistica, pianificazione delle risorse economiche (40mila euro), e cura dei rapporti tra Comune di Carrara i soggetti partner, gli sponsor, le risorse umane e i fornitori.

Alessandra Poggi