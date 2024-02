Un corso di Confimpresa per acquisire il titolo di accompagnatore turistico

Sono aperte le iscrizioni per il corso di Accompagnatore Turistico, riconosciuto dalla Regione Toscana e valido su tutto il territorio nazionale, promosso da Confimpresa Massa. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, assicurando assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche. Il corso è patrocininato da Bookcrossing Massa, Cava Museo Fantiscritti, Feisct. Per maggiori informazioni contattare Confimpresa Massa allo 0585/811530.