Un convegno sulla Fivizzano-Mare al convento degli Agostiniani

Un convegno sulla strada Fivizzano-Mare sabato alle 16 al Museo degli Agostiniani di Fivizzano. L’incontro è organizzato dal coordinatore comunale di Forza Italia Vittorio Marini, che ha chiamato a raccolta i big di Forza Italia. Saranno presenti il nuovo Coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e i parlamentari Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti.

"Da sempre Forza Italia propone politiche di sviluppo del territorio - afferma Marini - E la Lunigiana orientale ormai paga un prezzo troppo alto in termini di carenza delle infrastrutture. Abbiamo la volontà di sensibilizzare i nostri rappresentanti istituzionali sulla necessità di fare, presto, ciò che serve alle nostre comunità. L’onorevole Mazzetti ci ha già dato la sua disponibilità a lavorare in commissione infrastrutture per la Fivizzano-Mare e a sollecitare il Governo a realizzare nel più breve tempo possibile la strada". Il coordinatore fivizzanese di Forza Italia ricorda che l’obiettivo è avviare il progetto che il Comune ha deliberato. " È qualcosa, ma non abbastanza: ormai per ottenere i finanziamenti servono progetti esecutivi e finanziamenti. Questa strada interessa più territori e più istituzioni e proprio nella consapevolezza della complessità della situazione è gradito e utile l’impegno di tutti". Comune, provincia assieme al Comitato Gino Chinaca e al centro studi De Gasperi si sono impegnati, ma resta da vedere se esiste la volontà di procedere. Il consigliere regionale Stella fece anche approvare in Regione un documento per la strada Fivizzano-Mare e il traforo della foce, ma si è trattato solo della manifestazione di un intento perché poi non sono seguite azioni pratiche. Fra i relatori interverranno alcuni progettisti che, nel tempo, hanno elaborato o aggiornato studi sulla Fivizzano-Mare e sul traforo della foce.