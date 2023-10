Un convegno su Aldo Mieli. Il movimento Lgbt e le sue origini

Si intitola ‘Un pericoloso amore per la conoscenza. Aldo Mieli: alle origini del movimento Lgbt+’, il convegno organizzato dal centro di documentazione Aldo Mieli. Una giornata per conoscere e approfondire la figura di Aldo Mieli, protagonista della storia Lgbtqia+ italiana e di pioniere della storia della scienza a livello internazionale. L’appuntamento è per sabato dalle 17 nella sala Gestri della biblioteca civica di piazza Gramsci ospita il convegno ‘Un pericoloso amore per la conoscenza. Il convegno è realizzato in collaborazione con lo storico dell’età contemporanea Dario Pasquini e il Cesvot, e con il patrocinio del Comune di Carrara.