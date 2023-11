Un convegno per la salvaguardia delle biodiversità sulla costa apuana

Salvaguardia della biodiversità nella pianura costiera apuana è il titolo del convegno-dibattito in programma oggi, alle ore 16, nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale. E’ il primo di una serie di incontri, in accordo con la nuova normativa, per l’individuazione dei luoghi destinati alla conservazione della biodiversità nella pianura costiera apuana mediante. Gli obiettivi sono: interrompere la perdita di biodiversità, preservare gli ecosistemi e salvaguardare gli equilibri ambientali, promuovere una vera invariante strutturale della pianura costiera apuana, individuare i luoghi destinati alla conservazione della biodiversità nella pianura costiera apuana, promuovere attività a basso impatto ambientale, quali l’attività agricola di qualità. L’avvio dell’azione locale di recupero degli ambienti naturali avviene attraverso l’analisi dei programmi di valenza idraulica, botanica, urbanistica, agronomica necessari a mantenere, o meglio, migliorare lo stato di biodiversità sulla costa apuana.

Promotori del convegno il Comitato per la biodiversità formato dalle associazioni Italia Nostra, Legambiente, Amici di Ronchi Poveromo e L’Assiolo, con il patrocinio dei Comuni di Massa e di Montignoso, della Provincia, della Regione, del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, della Coldiretti e di altre associazioni locali.

Il programma prevede i saluti di Bruno Giampaoli (Italia Nostra); Francesco Rossi (Legambiente); Luigi Marzotto Caotorta e Livia Ottaviani (Amici di Ronchi e Poveromo). Le relazioni scientifiche sono affidate a Francesco Mezzatesta (naturalista, Lipu), Riccardo Caniparoli (Italia Nostra), Isabella Ronchieri (Legambiente), Marco Betti (Italia Nostra), Alberto Tenerani (urbanista), Carlo Milani (ingegnere, Italia Nostra), Nicola Conti (Consorzio 1 Toscana Nord), Roberto Vercelli (Legambiente) e Vincenzo Tongiani Coldiretti).