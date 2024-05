Un convegno Lgbtq+. Esperti a confronto contro le disciminazioni

Un talk aperto a tutti per affrontare il tema delle discriminazioni. Si terrà domani dalle 17.30 in piazza Gramsci, in concomitanza con la giornata mondiale contro l’omolesboabitransfobia. "Un incontro per parlare della situazione delle famiglie arcobaleno- spiega Francesco Borgna, il presidente dell’associazione ‘Trecento60’ affiliata all’Arcigay-, un momento per affrontare insieme i temi attuali. Vogliamo accendere i riflettori su vari argomenti come quello delle discriminazioni verso le famiglie arcobaleno e verso le persone Lgbtqia+, sia all’esterno che all’interno del nucleo familiare. Più si parla dell’argomento e meglio è, visto anche i tanti ragazzi vittime di suicidi proprio per il trattamento che viene loro riservato, spesso all’interno delle famiglia". ‘Famiglie: dal bianco e nero ai colori dell’arcobaleno’ è il titolo dell’incontro sulla genitorialità in programma domani "sul palco della musica - commenta la vicesindaca Roberta Crudeli -. Siamo felici di sostenere questa iniziativa che vuole parlare, informare e tenere alta l’attenzione intorno a questi temi. Da parte nostra l’attenzione verso tutte queste tematiche è sempre molto alta, non a caso abbiamo voluto con forza aderire alla rete Re.a.dy, un gesto non formale o simbolico, ma che rappresenta un impegno concreto e importante per la lotta e il superamento di qualsiasi tipo di discriminazione contro le persone Lgbtqia+. L’adesione alla rete Re.a.dy è molto di più di una dichiarazione d’intenti, ma è un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione, è un riconoscere la giusta attenzione a determinate tematiche. Tutti valori che sono assolutamente in linea con la storia e la tradizione della nostra città".

Quindi domani dopo i saluti della sindaca di Carrara, Serena Arrighi e della vicesindaca Crudeli anche assessore alle pari opportunità, ci sarà l’esibizione del soprano Luz Del Alba Rubio. A seguire poi gli interventi di Francesca Menconi, responsabile del centro antiviolenza comunale ‘Donna chiama donna’, della psicologa Camilla Persico e dell’associazione Famiglie arcobaleno. "Non vogliamo trascurare nessuna delle personalità che compongono la società - conclude la vicepresidente dell’associazione ‘Trecento60’, Silvia Barsotti Grandi - perché se una persona subisce discriminazioni in qualche modo sarà influenzata per tutta la vita".