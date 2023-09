Un contest artistico per creare nuove etichette

C’è un gran fermento in Evam sul fronte della promozione. Prima di tutto si cerca di espandere il mercato del vetro, oggi davvero irrisorio rispetto ai 30 milioni di litri all’anno imbottigliati di Fonteviva, 160mila euro a fronte di 5 milioni di fatturato. Da agosto è entrata sul mercato la linea da 75 centilitri destinata alla ristorazione che con nuove etichette e formati sta già conquistando il settore. Da metà agosto partite ‘silver’ frizzante e ‘gold’ liscia, ma altre etichette saranno lanciate entro fine mese. Per promuoverle la società punta sui ‘Brand ambassador’ che operano a titolo gratuito, garantendo visibilità e opportunità commerciali per la linea.

"Ci sono artisti molto conosciuti come Myfo che ci stanno contattando per diventare ambassador di Fonteviva", assicura Gelati. Un altro fronte di promozione è quello delle etichette artistiche personalizzate. L’anno scorso la società aveva puntato su ‘I mille volti di Dante’, ora lancia un contest, aperto fino al 15 novembre, che punta alla territorialità. "Fotografi o artisti possono proporci alcune visioni che riguardano i comuni delle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia, per personalizzare le etichette delle bottiglie in Pet da 1,5 e 0,5 litri con immagini del territorio dove si commercializza la nostra acqua. Previsto anche – continua Gelati – un premio di 5mila euro". I dettagli sono sul sito aziendale.

E si lavora anche sul fronte ‘green’: Evam ha partecipato al bando ‘agrisolare 2023’ per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di riscaldamento con contestuale rifacimento della copertura per un investimento di oltre 1 milione di euro da finanziare a fondo perduto, autorizzato anche dal Comune di Massa e che in caso di riuscita porterà Evam nella prima embrionale comunità energetica.