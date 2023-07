Un concorso dialettale per affermare l’identità

CARRARA

Il premio di poesia dialettale alla quinta edizione. Si tiene nella 25esima rassegna di Torano Notte e Giorno, il concorso organizzato da Ugo Ganapini. I poeti e cultori dialettali fanno rivivere il vocabolario immersi nel borgo. Il premio si divide in due sezioni. Sono coinvolti a partecipare gli studenti, delle primarie e secondarie. Tutto questo si è reso possibile grazie a Ugo Ganapini che ha portato il dialetto nelle scuole. Per la seconda parte sono numerosi i poeti dialettofoni che ripercorrono, con i loro scritti, ricordi e tradizioni del passato. Per l’analisi e la scelta dei testi, il 10 luglio si è riunita la giuria esaminatrice, composta da Carla Breschi, Gualtiero Magnani e Riccardo Forfori e dalla presidente della giuria Albertina Buffoni, con il segretario Ugo Ganapini. In questa fase sono passati al vaglio le poesie: dopo varie riletture i giudici hanno selezionato quelle che ritenevano maggiormente idonee a ricevere l’ambito premio. La comunicazione sui risultati avverrà tramite, sms o e-mail. Poi l’attesa premiazione che ci sarà martedì primo agosto alle 21 a Torano, nella scalinata della Chiesa. Nessun premio in denaro, ma gloria e attestati. La serata sarà presentata da Emanuele Cucurnia.