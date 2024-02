Un concerto lirico con Luz del Alba per inaugurare il ridotto

Il concerto della cantante lirica Luz del Alba Rubio accompagnata al pianoforte dal maestro Cesare Goretta inaugura oggi alle 18 la riapertura del Ridotto degli Animosi, chiuso per molto tempo per un lungo restauro. I due eseguiranno un repertorio con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Gardel, Lacalle e Chapì. Domenica 18 e domenica 25, invece, la sala del Ridotto ospiterà i visitatori delle passeggiate ‘balorde’ di Daniele Canali. Per partecipare è necessario scrivere a [email protected] e attendere la mail di risposta con la conferma dell’avvenuta prenotazione.