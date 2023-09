"Un colpo di grazia alla sanità pubblica apuana"

"Apprendiamo con preoccupazione della parziale chiusura del distretto sanitario di Massa – scrivono in una nota l’onorevole n Alessandro Amorese e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia -, chiediamo alla direzione della Asl e alla Regione di fare chiarezza in merito a quello che sarebbe il colpo di grazia per la sanità pubblica apuana. Il distretto sanitario di Massa in via Bassa Tambura fornisce servizi essenziali per la salute pubblica. Non possiamo perdere queste branche della medicina che sono una risorsa per la salvaguardia della salute pubblica dei cittadini. Siamo allarmati - continuano gli esponenti del partito - anche sulle modalità con cui ogni volta vengono affrontati i problemi della sanità locale. Sembra che molte strutture sanitarie, dove ogni giorno lavorano migliaia di professionisti e che accolgono giornalmente centinaia di utenti, non siano ora più a norma. Pretendiamo di conoscere la realtà della situazione e i reali progetti della Regione. Dopo la perdita della radiologia al distretto di Massa, non è accettabile che siano smantellati altri servizi. Accorpare ad Avenza o al Noa, dove gli spazi sono già ridotti e creando ulteriori disagi per i pazienti non può essere una soluzione".