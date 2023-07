Un circolo fa vivere Grondola Socialità e servizi per il paese

Le comunità dei paesi resistono e vogliono salvare l’anima di quei musei silenziosi della quotidianità dove gli abitanti hanno scelto di vivere passandosi il testimone di padre in figlio con tanto orgoglio per le origini. A Grondola il ricordo delle vecchie botteghe dove i consumi si declinavano con la socialità ha fatto nascere un Circolo Endas. Giuliano Mori, pensionato 70enne, si è impegnato a tenerlo aperto dalle 15 alle 23 (con pausa cena) tutto l’anno. La figlia Michela gli darà una mano nei momenti di maggiore affluenza. Il Circolo non sarà solo un posto pubblico: tra una fetta di salame e un caffè, ci si potrà anche collegare a internet con un computer, comprare un biglietto del bus e il giornale o farsi consegnare le medicine in arrivo dal capoluogo.

In tanti sono arrivati per l’inaugurazione del Circolo Endas di Grondola, frazione pontremolese appollaiata sul crinale della valle del Verde, a 630 metri sul livello del mare, raggiungibile dalla provinciale 39 del Passo del Brattello. Qui vivono oggi in una settantina, ma d’estate triplicano. Fino a 15 anni fa era aperta nella piazzetta del paese una bottega cooperativa che gestiva un bar con rivendita di alimentari: ha chiuso perché non era più conveniente tenere aperto. Murare l’insegna del circolo è stato un atto d’amore per il territorio, una scelta del cuore. All’Endas ora si potrà tornare a chiacchierare, magari delle buche e dei guard rail che mancano sulla Provinciale. "Questa strada è importante perché collega due regioni e il tratto per Borgotaro è molto frequentato – spiega la signora Graziella – . Quando l’Autocisa chiude il traffico si riversa per la maggior parte su questa provinciale, quindi l’attenzione dovrebbe essere maggiore". Poi ci sono le insofferenze per l’alto costo dei servizi nelle seconde case. Il Circolo vuole soddisfare anche il piacere di degustare le specialità locali per le merende: le più gettonate sono torte d’erbe e salumi con la crescente cotta nei testi di ghisa. Poi c’è il castello, simbolo del paese: per i documenti di archivio è "deserto" dal 1558. In abbandono da tempo ha bisogno di interventi per impedirne il definitivo degrado, ma la proprietà è privata.

Natalino Benacci