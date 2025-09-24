Un cielo fra stelle e note. E l’omaggio a Pino Daniele

"Il cielo è pieno di stelle". Lo sarà quello sotto le volte del Teatro Guglielmi domani alle 21,30, dove due straordinari musicisti, Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, interpreteranno Pino Daniele. "La sua musica e la sua poetica – dice Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita". I due musicisti hanno realizzato anche un album nel 2024 sul musicista napoletano dopo essere stati invitati dal compianto Ernesto Assante e rivisitare il suo repertorio in una serata al Maxxi di Roma. Il concerto fa parte della nona edizione di "Mutamenti. Spazi fluidi per un jazz senza frontiere" che è in corso nei più suggestivi luoghi della provincia di Massa-Carrara, festival voluto dall’Istituto di Valorizzazione dei Castelli. "La manifestazione – dichiara il presidente, Emanuele Bertocchi - ha negli anni dimostrato come la musica possa intervenire a svelare, valorizzare, promuovere il grande patrimonio storico, ambientale e umano del nostro territorio.

Di edizione in edizione si conferma un festival originale, ricco di eventi carichi di significato". Si tratta di una iniziativa che segue quella della Terra dei Cento Castelli e che fa parte integrante di ciò che il territorio che va dalla costa alla Lunigiana mette in campo per la sua candidatura a Massa Capitale Italiana della Cultura 2028 – di cui Bertocchi è il coordinatore con il Comune e il direttore scientifico Umberto Broccoli. Tornando al festival – iniziato il 3 settembre e che si concluderà l’11 ottobre -, il direttore artistico, Max D’Aloe, lo inquadra così: "Lo abbiamo pensato, voluto e realizzato con la passione per la musica di qualità, l’intenzione di abbracciare il più possibile un pubblico eterogeneo.

Una rassegna di quasi venti incontri con spazio per giovani, mondo femminile, star del jazz e commistione con il mondo del teatro, della letteratura e del circo. Si spazia dal rock alla classica, dalla musica d’autore al blues, dal Sudamerica al flamenco fino ad arrivare alla musica popolare, il tutto realizzato attraverso il passepartout del jazz".

Fabrizio Bosso, torinese cinquantunenne, è ormai considerato uno dei massimi trombettisti del panorama internazionale; ancora giovanissimo è stato fulminato dalla musica di Miles Davis; allievo del grande solista Pierre Thibaut, ha poi collaborato con molti artisti italiani arrangiando in chiave jazz i loro successi e conquistando numerosi premi; la sua discografia conta già trentatré titoli.

Mazzariello, pianista inglese ma di origine paterna italiana, 46 anni, collabora stabilmente non solo con Bosso ma con altri jazzisti italiani come Enzo Pietropaoli ed Enrico Rava. Il suo rapporto con Pino Daniele è del 1995: "Ero appena arrivato in Italia dall’Inghilterra con la mia famiglia a Cava de’ Tirreni quando ho sentito da casa mia la citta` che cantava. Era il concerto di Pino allo stadio".