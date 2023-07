Un campus per crescere Educazione stradale e sport a braccetto al campo scuola

Sport, educazione stradale e tante emozioni grazie ai bimbi che partecipano al campus ’Estate in corsa’ organizzato al campo scuola dall’Associazione Sport In. La polizia municipale di Massa, attiva su svariati fronti, dal sociale al culturale, ha dato vita all’ennesima tappa del progetto che sta portando avanti per ampliare le conoscenze dei bambini per quanto concerne la sicurezza sulla strada e l’utilizzo delle segnaletiche orrizontali e verticali. Per l’occasione i più piccoli, supportati dalle loro operatrici, hanno realizzato dei cartelli stradali che sono stati disposti, assieme agli altri portati dalla municipale, lungo un percorso realizzato tra l’interno del campo e il vialetto adiacente ingresso con tanto di strisce pedonali e semaforo. All’incontro dimostrativo-interattivo hanno preso parte gli agenti scelti Davide Vanelli, Chiara Guani e Paola Addis, e l’ispettore Sara Lenzetti assieme agli agenti Simone Tognini e Giada Parodi, che hanno sottolineato come "questi campus stiano avendo un grandissimo successo". Dello stesso avviso l’assessore al sociale Francesco Mangiaracina che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale: "Ho avuto la possibilità – ha detto – di passare un po’ di tempo in mezzo ai tanti bambini del campus. Una vera e propria lezione di educazione stradale. Un’esperienza speciale e divertente attraverso percorsi interattivi che hanno permesso ai bambini del centro estivo di capire le regole di comportamento di pedone e patentati. È stato un vero piacere poter partecipare a un evento così importante e ben organizzato dalla Polizia municipale". Entusiasta del percorso attuato anche il comandante dei vigili Giuliano Vitali che ha elogiato l’operato dei suoi agenti che da sempre si adoperano a favore della comunità in svariati ambiti.

Vittoria Bertelloni