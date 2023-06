Un calcio agli stereotipi Scienza in salsa ’rosa’ Donne di successo: gli esempi da seguire

Alla scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani di Massa si è appena concluso il primo percorso ’Girls code it better’ della provincia di Massa Carrara; Gcib è un laboratorio realizzato in collaborazione con Officina Futuro Fondazione W-group per avvicinare le ragazze al mondo delle discipline Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics); tra le principali ragioni alla base delle asimmetrie presenti nelle scelte educative di ragazze e ragazzi vi sono bias e stereotipi di genere radicati sulle presunte differenti attitudini di donne e uomini. Guidate dalle coach docenti Silvia Nicoli e Silvia Tucci, con il supporto della docente Carolina Buselli, 15 studentesse della Don Milani hanno seguito un training digitale di 45 ore, da novembre ad aprile, in un ambiente di apprendimento per sole ragazze, avviando così i processi di crescita personale e di decostruzione degli stereotipi di genere. Gli incontri sono stati anche l’occasione per condividere modelli di ruolo femminili di donne impegnate nelle discipline.

Sono state ospiti Ilaria Tonazzini, neuroscienziata Nest Pisa, Caterina Rocchi, archeologa del Santuario Ritrovato, Vanessa Balloni, manager Patrizia Pepe, Francesca Perani, architetta, attivista e fondatrice di Rebelarchitette, Lisa Vassalle, graphic designer Alle Studio, Simona Minozzi, antropologa Unipi, Elena Maggi, ecologa Unipi, Giulia Lucherini, business analyst, progetto Mate. MappaAbility è il progetto del club della Don Milani, un’indagine digitale sull’accessibilità del quartiere intorno all’istituto; le ragazze si sono confrontate sul macrotema "la scuola nel suo territorio".

Con i dispositivi e gli strumenti a loro disposizione hanno iniziato ad elaborare una modalità per analizzare il proprio istituto e la relazione con lo spazio circostante: la scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani costituisce un presidio all’interno del proprio quartiere, ha un grande parco, è molto vicina al lungomare, accoglie molte attività pomeridiane che la mantengono illuminata anche fino a sera tardi. Le studentesse hanno quindi analizzato l’edificio e il parco per capire se sono davvero accessibili.

Si sono messe all’opera e la presenza, tra le partecipanti, di una ragazza con una disabilità fisica ha dato loro una particolare determinazione: hanno elaborato una scheda di analisi per la criticità e i suggerimenti, fatto diversi sopralluoghi del territorio e della scuola, hanno riportato la loro indagine in mappa tematica digitale delle barriere architettoniche su My Maps di Google. Infine per passare dal virtuale al reale le ragazze hanno realizzato, su SketchUp for Schoools, un modello tridimensionale del quartiere, stampabile in 3D, realizzato per accogliere i QRcode delle mappature.

L’esperienza della scuola Don Milani si configura come un progetto pilota, una buona pratica condivisibile di indagine e di cura da parte degli istituti, delle studentesse e degli studenti del proprio quartiere, dell’ambiente e del territorio.

Le ragazze che hanno partecipato: Yasmina Karina Piele 2G, Emma Conforti 1G, Chiara Galloni 2B, Ines Gazzarini 3C, Alice Zanetti 1F, Carlotta Ceccarelli 1A, Gea Micol Gabrielli 2C, Ginevra Giannoni 2B, Giorgia Palmas 2A, Sara Beani 2B, Amelie Frediani 1D, Michelle Luisi 2D, Sonia Pierattini 1A, Azzurra Guadagnucci 2A, Valeria Panesi 2D.