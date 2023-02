’Un caffè con il Cdh’: chiacchiere sulla disabilità

Un concorso letterario per promuovere la cultura della disabilità. Al via le iscrizioni per ’Fantastichandicap’, rassegna nazionale organizzata dal Centro documentazione handicap di Carrara ormai giunta alle 21esima edizione. Il termine di scadenza per l’invio degli elaborati sarà il prossimo 25 marzo, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per giugno. Il concorso è una delle tante attività promosse dal Cdh con lo scopo di valorizzare una cultura sociale artistica e inclusiva, promuovendo un luogo di incontro, condivisione e dialogo. Le tematiche degli elaborati non dovranno riguardare solo la disabilità, come avvenuto per le edizioni precedenti, ma potranno anche toccare temi relativi alla diversità e alle condizioni di svantaggio sociali, come atti di abusi e bullismo. Una delle grandi novità di questa edizione è l’inserimento di una terza categoria di concorso: oltre alle già consolidate sezioni A, riservata agli adulti, e B, per i minori di 18 anni, il concorso offre anche una sezione C aperta alle scuole. La grande particolarità della rassegna è che i candidati potranno presentare il proprio elaborato nel formato che più soddisfa il loro stile artistico: possono partecipare racconti, disegni, fumetti, foto o video e questo manifesta una condivisione artistica e culturale a 360 gradi. Le opere di tutte le sezioni dovranno pervenire alla segreteria del premio attraverso il banner presente nel sito dell’associazione all’indirizzo www.cdhcarrara.it. Ai vincitori saranno consegnati premi in denaro e targhe commemorative: mentre per la sezione A sono previsti 500 euro per il primo, 300 per il secondo, 200 al terzo, per la B invece al vincitore spetteranno 150 euro, per il secondo e terzo targhe commemorative. La classe che si aggiudicherà la sezione C riceverà 100 euro in buoni scuola, gli altri istituti sul podio riceveranno invece delle targhe. La giuria sarà presieduta da Rossella Di Maria, ex docente, logopedista e scrittrice, e sarà composta da Gianni Conti, Davide Pugnana, Roberta Crudeli, Michela Rossi, Gea Dazzi, Lida Neri e dalla classe 5C dell’istituto Salvetti di Massa coordinata dalle insegnanti Cristina Fusco e Paola Novelli. Parallelamente al concorso il Cdh organizza a partire dal prossimo 16 febbraio ’I caffè del Cdh: chiacchiere pedagogiche per genitori e docenti’ a cura di Rossella Di Maria, serie di incontri che si terranno nella sede di via del Cavatore 1D. "Il concorso - ha detto l’assessore al sociale Roberta Crudeli - dà grande risalto alla città e come amministrazione siamo fieri di sostenere il lavoro del Cdh, impegnato a sostenere attivamente la cultura della disabilità".