Un bando per la gestione di un fondo in centro per l’aggregazione

Il Comune ha pubblicato un avviso per la gestione in comodato d’uso gratuito di un fondo di proprietà comunale. Il fondo, situato in Via Carriona al numero 41, dovrà essere utilizzato per attività a valenza sociale rivolte a tutti i cittadini residenti, senza scopo di lucro, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale. I servizi e gli interventi dovranno avere natura ludico-ricreativa e socializzante, per incrementare la qualità della vivibilità del quartiere e l’integrazione socio-culturale della popolazione.

"La nostra amministrazione crede molto nell’importanza di mettere a disposizione della comunità luoghi di aggregazione e di socializzazione. Come abbiamo già fatto con le scuole dei paesi a monte - spiega la vicesindaca Roberta Crudeli - siamo quindi sempre alla ricerca di fondi e locali da poter mettere a disposizione di enti e associazioni che ne facciano richiesta per riunirvisi, fare attività, promuovere la cultura del territorio".

Gli enti del Terzo settore interessati e in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, possono presentare domanda indirizzata al Comune compilando l’apposita modulistica, a pena di esclusione, entro il 28 febbraio. La documentazione può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].