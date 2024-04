Un avanzo di milione e mezzo

Nonostante il contesto geopolitico, le manovre di ristrutturazione del portafoglio finanziario hanno permesso alla Fondazione CrC di ottenere un risultato di esercizio superiore a quanto prospettato nel 2023.

Soddisfatto il presidente Enrico Isoppi: "il merito va ai consiglieri del comitato d’indirizzo, ai membri del consiglio di amministrazione, al collegio sindacale che puntualmente ci richiama ai nostri doveri e, prima di tutto, alla nostra efficiente struttura operativa. Un grazie sentito quindi al Segretario generale, a Giovanna, Cristina, Paola, Ilaria, Anna ed Andrea, nonché allo staff dell’intera società strumentale Fondazione Progetti, al suo presidente Roberto Dell’Amico unitamente al consiglio di amministrazione nonché alla sua responsabile organizzativa Emanuela Mazzi". Ottime le previsioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara anche per l’anno in corso dove si prevede di aumentare le erogazioni da poter deliberare nel corso del 2024. Partendo da un avanzo di esercizio di circa 1 milione e 550mila euro, infatti, si prospetta una disponibilità di poco inferiore a 600mila euro, pari nel dettaglio a 595.508 euro, in grado di rispondere alle esigenze di tutto il territorio.