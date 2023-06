’Un autunno d’agosto’ L’eccidio di San Terenzo raccontato alle Palme

Domani alle 21,30 nel giardino del ristorante ‘Le Palme’ la direttrice Agnese Pini presenta il suo libro ‘Un autunno d’agosto’. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna letteraria ‘Tra stelle e mare’ organizzato in collaborazione con la libreria ‘Nuova Avventura’. A presentare il volume della direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif (Nazione, Giorno, Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) sarà la giornalista Chiara Geloni, presente il sindaco di Fivizzano Gian Luigi Giannetti e rappresentanti dell’Anpi. ‘Un autunno d’agosto’ è un viaggio tra passato e presente, che a partire dalla strage nazi fascista di San Terenzo Monti del 1944 analizza le nuove guerre che si stanno consumando ad un passo dall’Italia. Un libro che tocca Pini da vicino e racconta la storia di alcuni suoi familiari che persero la vita durante l’eccidio di San Terenzo.

Un libro che la direttrice ha dedicato agli ultimi, "perché su di loro si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente - ha scritto in prefazione – dunque anche del mio". Lungo la Linea gotica si consuma la parte più feroce della guerra in Italia, una serie di eccidi orribili per mano dei nazi fascisti. A San Terenzo Monti, vengono uccise senza pietà 159 persone, in prevalenza donne e bambini: l’esecuzione accompagnata dal suono di un organetto. Attraverso la storia della sua famiglia, con una scrittura intensa, viva e piena di grazia, una galleria di personaggi che diventano romanzeschi per la forza e l’umanità della narrazione, Agnese Pini ha scritto un grande romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta racconto che parla di noi e del presente. "Una storia così – ha detto l’autrice – lascia un segno indelebile nelle famiglie che l’hanno subita, e appartiene a tutti i sopravvissuti e ai figli dei sopravvissuti. È una storia di umanità e di amore perché, soprattutto nei momenti in cui vita e morte sono così vicine, l’umanità e l’amore escono più forti che mai. L’ho sentita raccontare fin da quando ero piccola. La raccontavano mia nonna, mia madre, mia zia, ma per molto tempo ho pensato che fosse un capitolo ormai chiuso della storia d’Italia e della mia storia personale. Grazie anche al lavoro che faccio, ho capito invece che quel capitolo era tutt’altro che chiuso, che lì si nascondono gli istinti più inconfessabili di ciò che possiamo ancora essere".