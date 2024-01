’Un autunno d’agosto’. La strage nazista di San Terenzo Monti nel libro di Agnese Pini

Una sala gremita di gente ha accolto la presentazione del libro ’Un autunno d’agosto’ (Ed. Chiarelettere) della direttrice del Qn La Nazione Agnese Pini, ospite a Fivizzano. Presentatore e mediatore del dibattito, il dottor Riccardo Boggi, noto critico letterario. Il pomeriggio al Museo di San Giovanni è stato lo spunto per una riflessione su quei tragici avvenimenti che sconvolsero il nostro territorio, ovvero le stragi naziste: una di queste ha colpito San Terenzo Monti, avvenuta il 19 agosto 1944, nella quale la direttrice ha perso un familiare.

L’evento è stato aperto con i saluti da parte del sindaco Gianluigi Giannetti, a nome dell’amministrazione e di tutta la popolazione: "Ringrazio moltissimo la direttrice Pini – ha dichiarato – per il lavoro che sta svolgendo a favore del nostro territorio. Grazie a questa opera, il Comune di Fivizzano viene scoperto da molti: l’opera è letta da tutta l’Italia. Sulla spinta emotiva poi, chi l’ha letto viene a trovarci e a visitare il museo della Cultura della Memoria"

La riflessione dei presenti si è spostata poi sulla memoria a lungo non condivisa, per poi addentrarsi sull’attualità, ovvero i ristori alle vittime delle stragi naziste, che ancora non vengono sbloccate, come ha ricordato il delegato alla Memoria per il Comune di Fivizzano, Roberto Oligeri, per una questione "prettamente politica, nonostante le cifre siano state già stanziate dal Governo Draghi". Stiamo parlando di 61 milioni di euro che attendono di essere erogati alle famiglie delle vittime. Al termine della presentazione del libro e del firma copie, il sindaco Giannetti ha invitato la direttrice a tornare a Fivizzano per una serata musicale con il Coro della Lunigiana e una cena a base di prodotti tipici del territorio.