’Un autunno d’agosto’ a San Terenzo Monti

Domenica prossima a Valla sul luogo del massacro la rappresentazione teatrale di ’Un autunno d’agosto’ tratta dal libro di Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione. Dopo la prima nazionale di metà aprile al Murate art district a Firenze, l’associazione culturale Primera ed Officine della Cultura, con il contributo di Kanterstrasse teatro-residenza artistica, Mibact e Regione, Fondazione ChiantiBanca, Unicoop Firenze, con il patrocinio dei comuni di Firenze e di Fivizzano, presentano ’Un autunno d’agosto’. Una riduzione teatrale di Elena Miranda, regia di Luisa Cattaneo, con Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo eseguite da Madoka Funatzu, disegno luci di Carolina Agostini.

Un evento, non uno spettacolo, ma una lettura del testo che si terrà domenica alle 18 alla Fattoria di Valla, a meno di un chilometro dall’abitato di San Terenzo Monti, luogo che ricorda il massacro di 159 civili avvenuto per mano nazista il 19 agosto del 1944 e che ha ispirato la direttrice nel comporre la sua opera letteraria. Luisa Cattaneo è attrice e regista apprezzata che ha ricevuto importanti riconoscimenti: la nomination al Premio Ubu, il Premio della critica per il ’Trittico delle gabbie’ e per il cinema il Nastro d’Argento ricevuto a Taormina nel 2017 come coprotagonista nel film ’7 minuti’ diretto da Michele Placido. Gabriele Giaffreda è un attore che muove i primi passi in teatro con Stefano Massini. Vincitore di ’Actors & poetry Festival’, finalista del Premio ’Hystrio e la vocazione’, interprete anche in cinema e televisione, è uno dei protagonisti della docu-serie andata in onda per Sky Arte ’L’ultima dei Medici’ al fianco di Piera degli Esposti e Massimo Poggi.

La rappresentazione tratta la storia di uno degli eccidi nazifascisti meno conosciuti, ma alquanto significativo per le modalità con cui si è consumato: la strage di San Terenzo Monti, Comune di Fivizzano in Lunigiana, 159 vittime trucidate il 19 agosto ’44 dalle Ss del maggiore Walter Reder, in maggioranza donne e bambini con un particolare agghiacciante, quello d’essere accompagnati sul luogo dell’esecuzione dalla musica di un organetto azionato dai carnefici. Una ricostruzione degli avvenimenti con cui la storia degli ’ultimi’ concorre a comporre la storia contemporanea di un avvenimento fra i più efferati accaduto in Italia nel secondo conflitto mondiale.

"E’ proprio sugli ultimi che si è costruita l’ossatura forte ed imperfetta di tutto il nostro presente" scrive Agnese Pini nella sua opera. E pertanto sta a noi, uomini dell’oggi, dotarci della consapevolezza e coscienza che ci giungono come retaggio da queste tragedie, per impegnarci a far sì che questi crimini,questi orrori non abbiano ad avvenire mai più.

Roberto Oligeri