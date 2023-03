Un attore… definito in poche parole

Quali parole identificano le caratteristiche del mestiere dell’attore? Dopo aver sentito l’attrice Marcella Faraci abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra di noi e… ecco il nostro podio: prima classificata la parola PASSIONE, seconda ENTUSIASMO e terza CORAGGIO. Al primo posto c’è PASSIONE perché abbiamo capito che per poter fare l’attore bisogna amare con tutte le forze ciò che si fa. A seguire c’è ENTUSIASMO perché dalle parole di Marcella sono emerse la sua felicità e la sua voglia di fare, che ci hanno colpito particolarmente. Un grande attore inoltre deve avere una buona dose di CORAGGIO per salire su un palco di fronte a un pubblico! Tra le parole del nostro sondaggio c’è anche CREATIVITA’, una caratteristica da possedere per poter riuscire sempre a mettersi in gioco; IMPEGNO perché oltre ai momenti di duro lavoro durante prove e rappresentazioni non devono mancare ore da dedicare allo studio, ai casting e alle relazioni pubbliche e infine TALENTO. Ma Marcella ci ha spiegato che il talento non è la cosa più importante per avere successo… l’essenziale è credere in se stessi e andare avanti per realizzare i propri sogni.