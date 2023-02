"Un atto da condannare fermamente"

Immediati i gli attestati di solidarietà. "Gesto vigliacco e intimidatorio – commenta il gruppo Serena Arrighi sindaca – che si fa fatica a ritenere opera di balordi: sono stati raggiunti uffici e sottratti device che sembrano mirati. Questa amministrazione non ha nulla da nascondere, e tutti gli atti sono legittimi e pubblici". Vicinanza anche dal gruppo di Azione: "Auspichiamo che i responsabili vengano puniti – commentano –. Il confronto può essere solo civile e democratico, e il vandalismo non ha nulla di tutto ciò. Con i violenti servono unità e fermezza". Per il circolo Pd Carrara centro, si tratta di un miope atto di violenza: "Noi carrarini siamo chiamati a pagare il conto in termini di immagine – commentano dal circolo – e non solo economico. Siamo solidali nella disponibilità al confronto e al dialogo che la nostra sindaca ha prontamente ribadito". Rispetto per le istituzioni invocato anche dal consigliere d’opposizione Cosimo Ferri, che parla di episodio grave da respingere con fermezza. "Esprimo solidarietà alla sindaca – commenta Ferri – e la polizia è già al lavoro nell’individuare il responsabile, perché sono stati commessi reati. E’ desolante vedere che alcuni individui pensino che sia questo il modo di agire nei confronti di chi rappresenta la comunità". Solidarietà espressa anche dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, con un plauso alla polizia per la rapidità degli accertamenti svolti. "Se la sindaca ritiene di aver subito un’intimidazione, non si faccia scrupoli – precisa il coordinamento di FdI – e lo denunci alle autorità preposte. Il partito non permetterà mai che qualche malintenzionato, per interessi particolari, possa anche solo pensare di mettere in soggezione un’Istituzione, che rappresenta la comunità nel suo complesso". Solidarietà anche dal coordinatore comunale di Italia Viva Leonardo Buselli. "Condanniamo in modo fermo un atto vandalico di questo genere e che non ha nessun riscontro ai fini politici – scrive –. Un atto incivile che non ha nulla a che fare con la politica e l’amministrazione in carico".