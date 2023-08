Un appuntamento per ricordare Roberto, cena di beneficenza e partita di calcio

Un appuntamento per ricordare Roberto, il barista lunigianese amico di tutti, scomparso prematuramente otto anni fa. E’ l’ormai tradizionale cena di beneficenza organizzata ogni anno dall’associazione “Gli amici di Roberto” per portare avanti il progetto di acquistare e installare defibrillatori in tutte le frazioni di Mulazzo. Con l’aiuto della Pro Loco di Montereggio, la cena si farà nella suggestiva piazza del paese dei librai ed ha ha attirato oltre 300 partecipanti. Immancabile anche la partita di calcio al campo sportivo di Arpiola: l’appuntamento è fissato per lunedì 21 agosto con la partita tra nuove leve calcistiche e vecchi giocatori della squadra amatoriale del ‘Manhattan Arpiola’ un tempo sponsorizzata dall’omonimo bar di cui Roberto era il proprietario. "Nei prossimi mesi – fanno sapere gli organizzatori - sarà organizzato un corso gratuito per istruire la popolazione all’utilizzo dei dispositivi salvavita. L’amministrazione comunale impegnata a farsi carico della manutenzione periodica degli apparecchi". Sono ormai una decina i Dae acquistati con gli introiti delle iniziative.

Michela Carlotti