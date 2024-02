Un anno di attracchi, mille persone. Nuovo sbarco con 64 migranti

Primo sbarco di migranti al porto di Marina del nuovo anno. A raggiungere domani pomeriggio le coste apuane questa volta sarà la tedesca ‘Humanity One’, che da alcune ore sta risalendo il Mediterraneo in direzione Marina di Carrara. L’attracco della nave è programmato intorno alle 15 di domani, salvo imprevisti del maltempo, lungo la banchina Fiorillo del porto di Marina. A bordo della Humanity One ci saranno 64 migranti, di cui 11 minori, soccorsi nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Ieri mattina in Prefettura la consueta riunione operativa della vigilia per mettere a punto la macchina dell’accoglienza, ormai rodata e più volte testata grazie ai numerosi sbarchi avvenuti lungo tutto il 2023, l’ultimo il 28 dicembre scorso. Come ormai da prassi per ogni nuovo arrivo delle ong a Marina, la procedura prevista, una volta terminate le prime operazioni di discesa sulla banchina dei migranti a bordo, proseguirà con il loro accompagnamento nel padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere. Nei padiglioni i migranti saranno quindi visitati, identificati e rifocillati prima di partire per le strutture d’accoglienza. Numeri alla mano, per lo scalo di Marina di Carrara quello di domani sarà il decimo sbarco complessivo, il primo del 2024; mentre il numero dei migranti arrivati complessivamente sotto le Apuane con i 64 di domani sale a 1165 persone. Facendo un rapido riepilogo degli sbarchi sin qui avvenuti a Marina, la prima nave ad attraccare nel è stata il 30 gennaio 2023 la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone a bordo, quindi, il 19 aprile e il 5 giugno, la Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e il 19 luglio, la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176. Il 22 novembre è tornata invece la Life Support con sole 21 persone e, infine, il 28 dicembre la Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119. "Tutte le operazioni saranno, come sempre, coordinate dalla Prefettura a cui vanno i nostri riconoscimenti – dice la sindaca Serena Arrighi -. In porto e a Imm-CarraraFiere in tanti sono già al lavoro per allestire quanto necessario a queste persone e sono certa che anche questa volta tutto il nostro territorio saprà rispondere con umanità e competenza".