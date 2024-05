Un... ’ambulatorio’ sotto il Campanone. Erogate oltre 500 prestazioni mediche

Stop alle liste di attesa, il Lions Club Pontremoli-Lunigiana ha portato in centro storico i controlli medici gratuiti che hanno richiamato un gran numero di pazienti. La giornata si è svolta domenica scorsa in piazza della Repubblica, un appuntamento alla sesta edizione organizzato dal Lions Club Pontremoli Lunigiana insieme al Lions Club Satellite, che ha consentito visite gratuite ed esami di varie specialistiche mediche.

Nelle diverse postazioni mediche allestite all’ombra del Campanone, diventate per un giorno ’ambulatori’, sono state erogate 502 prestazioni mediche: 87 ecodoppler tronchi sovraortici, 86 ecografie della tiroide, 46 elettrocardiogrammi, 21 visite dermatologiche, 29 visite pneumologiche e spirometrie, 62 stick glicemici, 72 test Friendrics, (15 casi a rischio diabete), 61 stick colesterolo, 9 tamponi Epatite C e 29 valutazione pressorie. Fin da metà mattinata i cittadini si sono avvicinati alle postazioni mediche, incuriositi e sorpresi dall’opportunità offerta, che permetteva di sottoporsi a esami importanti in breve tempo e oltretutto gratis. Con questa manifestazione si avviano alla conclusione le iniziative per il territorio in questa annata sociale, la sessantaduesima, del Lions Club Pontremoli-Lunigiana, che è presieduto da Alessandro Lucii. Il sodalizio si è sempre speso per la sanità locale, a cominciare dalla postazione di telemedicina posta all’ospedale di Pontremoli e collegata con l’ospedale del Cuore di Massa e il Mayer di Firenze, alle numerose giornate in cui sono stati effettuati test sierologici e tamponi rapidi per il Covid.

L’ultima iniziativa sarà la donazione da parte del Distretto 108 La Toscana e dei Clubs della nostra Zona H, di una vasca con rubinetteria e pannelli al “Dopo di Noi“ a Filetto di Villafranca, che avverrà entro fine giugno. Il Club evidenzia l’importante contributo dei medici Credi, Cozzalupi, Muri, Bertolini, Rocchi, Matteelli e Petrone, dell’ostetrica Clara Cavellini, delle infermiere volontarie dell’ospedale di Pontremoli, della Protezione Civile e della Misericordia che ha dato supporto logistico, del dottor Ramponi della Cardioline e Best Medical Samsung per aver messo a disposizione gli ecografi. I soci hanno gestito l’organizzazione della giornata.

Natalino Benacci