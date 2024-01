Un ambulatorio per ritrovare la salute

Gli ambulatori della Medicina dello Sport dell’Asl saranno aperti tutti martedì, con accesso libero dalle 11 alle 12, per dare indicazioni sulle attività più adatte in relazione alla patologie ed alle condizioni fisiche personali. "L’attività fisica – spiega Carmine Di Muro, responsabile del servizio – rappresenta un presidio indispensabile per il mantenimento della salute. Il movimento, se adeguato alle proprie condizioni e fatto in gruppo, permette di mantenere l’ organismo efficiente e contribuisce alla socializzazione con conseguente miglioramento della qualità di vita oltre che della muscolatura e delle articolazioni. Per questo abbiamo pensato a gruppi di cammino e lezioni Afa a prezzi calmierati".