Un albero per Palatucci Il ricordo dell’ex questore

Un albero, simbolo di vita, in ricordo dell’ex questore Palatucci. L’altra mattina in largo Matteotti la polizia ha commemorato l’ex questore di Fiume, in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Il questore Palatucci, medaglia d’oro al merito civile, è stato insignito del riconoscimento di “Giusto tra le Nazioni” perché protagonista del salvataggio di molti ebrei stranieri e italiani. Alla commemorazione, particolarmente sentiti sono stati gli interventi del questore Raffaele Cavallo, del prefetto Guido Aprea, del sindaco di Massa Francesco Persiani, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, del presidente dell’associazione Italia Israele Adelindo Frulletti. La celebrazione è stata officiata dal cappellano militare don Emanuele Rosi.

Nel corso della cerimonia si è proceduto alla scopertura della targa commemorativa intitolata a Giovanni Palatucci e alla deposizione di una corona, accanto a un albero d’ulivo lì piantumato che, come ha voluto sottolineare questore, è simbolo di pace, forza e coraggio. Toccante è stato anche il contributo offerto dagli studenti del liceo artistico “Felice Palma” che hanno voluto ricordare Palatucci con la lettura di una serie di brani sul tema dell’Olocausto e con l’esibizione di un canto tradizionale ebreo, intonato dai deportati nei lager in dialetto Yiddish, denominato “Oyfn Pripetchik”.

A fare da sfondo a tale rappresentazione artistica, era presente una stele realizzata dagli studenti, raffigurante mani, indumenti e volti, che vuole essere un omaggio alla memoria e al sacrificio di tutti gli internati nei campi di concentramento.