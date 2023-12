Un albero con i caschi per promuovere la sicurezza sul lavoro

Inaugurato all’esterno di palazzo civico a Carrara l’Albero della sicurezza per iniziativa di Fondazione Anmil ‘Sosteniamoli subito’, nata nel 2005 per aiutare le vittime del lavoro e le loro famiglie, e che per il secondo anno consecutivo ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale. E’ un’installazione realizzata secondo il disegno dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione Anmil ‘Sosteniamoli subito’, replicata in tante città d’Italia. Sono stati fissati a un pannello edile metallico 34 caschi da cantiere gialli, rossi e neri per ricordare i terribili numeri che ogni anno fanno registrare gli infortuni sul lavoro nel nostro paese. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Baker Huges, che ha fornito i caschi, e S.F.S. Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Massa Carrara. "L’obiettivo – spiega il presidente provinciale di Anmil, Paolo Bruschi - è richiamare l’attenzione dei cittadini sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione. La nostra provincia non è immune al fenomeno infortunistico infatti abbiamo avuto 2144 denunce di infortuni, 3 denunce di infortuni mortali e 928 denunce di malattia professionale". "Questo albero, fatto con i caschi degli operai, ci ricorda come la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere sempre una priorità, anche in un periodo di festa come quello che stiamo vivendo", ha aggiunto la sindaca di Carrara Serena Arrighi.