Un albero abbattuto su via Bassa Tambura

Ancora una volta il caso ha voluto che il crollo di un albero su via Bassa Tambura non abbia provocato una tragedia. Non è la prima volta che piante di alto fusto, durante temporali o tempeste di vento, si abbattano sulle strade di montagna, molto trafficate dai residenti. Ieri, l’ennesimo episodio: traffico bloccato per la pianta di grosse dimensioni che si è abbattuta in prossimità dell’abitato di Poggio Piastrone. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. La rabbia dei residenti è tanta. La grossa pianta ha ostruito completamente la carreggiata impedendo alle auto di circolare. Nonostante le segnalazioni, grosse piante continuano a mettere a rischio la sicurezza di chi circola nelle strade di montagna, in questo caso via Bassa Tambura.