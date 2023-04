Un abbraccio ai nonni Le creazioni dell’asilo in dono alle case di riposo

L’uovo è il simbolo della vita e i bambini dell’asilo nido hanno voluto donarlo come augurio di Pasqua ai nonni. È questo il senso del progetto ideato dall’asilo nido ’Giovanna Filippi Bisciotti’ di Pontremoli che in queste giornate ha visto protagoniste educatrici, mamme, papà e bambini alle prese con colla e colori per realizzare le uova pasquali che nei giorni scorsi hanno fatto bella mostra di sé sotto ai portici del palazzo comunale. Uova coloratissime, di carta, latta, carta pesta, plastica,pasta e chi più ne ha e più ne metta, frutto dell’inventiva delle mamme e dei papà. Non si sono fatti prendere dal panico e hanno accolto volentieri la sfida lanciata dalle educatrici. L’invito aveva la finalità di realizzate un uovo, di qualsivoglia materiale, forma, grandezza. Poi le mamme dovevano scattare una foto insieme al bambino mentre stavano lavorando.

Numerose uova di tutte le misure e materiali, hanno animato il banco allestito sotto i portici comunali attirando lo sguardo e la curiosità dei passanti e di tutte le famiglie, accorse orgogliose, ad ammirare il frutto delle loro fatiche messo in mostra nella piazza centrale della città. Poi tutte le uova sono state donate alle Rsa del Comune di Pontremoli e al Centro Diurno di via Mazzini.

Una delegazione di educatrici si è recata in ogni struttura: prima il Centro diurno di via Mazzini, poi alla Rsa di Porta Parma, dove sono state accolte da alcuni nonni ben contenti di poter avere tra le loro braccia le opere dei più piccoli, di seguito alla Fondazione Galli Bonaventuri, con una delegazione di utenti che hanno riso, scherzato e raccontato alle educatrici. Infine, al pensionato Madre Cabrini, che ha accolto in modo caloroso il progetto e le educatrici arrivate con il loro carico di uova e positività.Insomma, un progetto ben riuscito che potrebbe essere solo il primo passo per fare incontrare generazioni lontanissime anagraficamente ma bisognose delle solite accortezze: amore, ascolto, comprensione. L’asilo nido ’Giovanna Filippi Bisciotti’, gestito dal Comune di Pontremoli in collaborazione con la Cooperativa Compass, ha ringraziato tutti gli operatori e i coordinatori delle Rsa che le hanno accolte con affetto e tanta passione.

Natalino Benacci